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"Fire Melodica" Екатерины Пожаровой
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"Fire Melodica" Екатерины Пожаровой

Совсем скоро будут насыщенные событиями дни, яркие эмоции, новые впечатления, море солнца и любви, одним словом — сказочное лето. «Трамплином» в самое жаркое время года станет концерт Екатерины Пожаровой «Fire Melodica» в арт-кафе «Маска».

Когда27 мая, суббота, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону33-31-85

Атмосферная и трепетная музыка, знакомые композиции в необычной трактовке, зажигательные танцы в финале — неизменные составляющие выступления Екатерины. Особое место в творчестве исполнительницы занимают джазовые композиции (Gordon Goodwin Big Band, Nelson Rangell) и клубная музыка (Dance- pop, house).

Подробности в группе Вконтакте.

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