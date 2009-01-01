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"Fire Melodica" Екатерины Пожаровой
Совсем скоро будут насыщенные событиями дни, яркие эмоции, новые впечатления, море солнца и любви, одним словом — сказочное лето. «Трамплином» в самое жаркое время года станет концерт Екатерины Пожаровой «Fire Melodica» в арт-кафе «Маска».
|Когда
|27 мая, суббота, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|33-31-85
Атмосферная и трепетная музыка, знакомые композиции в необычной трактовке, зажигательные танцы в финале — неизменные составляющие выступления Екатерины. Особое место в творчестве исполнительницы занимают джазовые композиции (Gordon Goodwin Big Band, Nelson Rangell) и клубная музыка (Dance- pop, house).
Подробности в группе Вконтакте.
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