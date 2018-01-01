5 января в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится собрание лучших авторов-исполнителей Саранска в рамках фестиваля «Стихия авторская».

Когда 5 января, пятница, 16:00 Где Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26) Стоимость билета Вход свободный

Вы получите истинное удовольствие от прослушивания новых и уже полюбившихся композиций в душевной атмосфере фестиваля.