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Фестиваль "Стихия авторская"
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Фестиваль "Стихия авторская"

5 января в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится собрание лучших авторов-исполнителей Саранска в рамках фестиваля «Стихия авторская».

Когда5 января, пятница, 16:00
ГдеНациональная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26)
Стоимость билетаВход свободный

Вы получите истинное удовольствие от прослушивания новых и уже полюбившихся композиций в душевной атмосфере фестиваля.

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