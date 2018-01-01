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Фестиваль "Стихия авторская"
5 января в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится собрание лучших авторов-исполнителей Саранска в рамках фестиваля «Стихия авторская».
|Когда
|5 января, пятница, 16:00
|Где
|Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26)
|Стоимость билета
|Вход свободный
Вы получите истинное удовольствие от прослушивания новых и уже полюбившихся композиций в душевной атмосфере фестиваля.
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