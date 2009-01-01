25 апреля на сцене Мордовского национального драматического театра студия «Струна» представит вниманию слушателей фестиваль «Стихия авторская».

Когда 25 апреля, среда, 18:30 Где Мордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27) Стоимость билета Вход свободный

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. По традиции вы услышите авторов-исполнителей самых разных музыкальных жанров.