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Фестиваль "Стихия авторская"
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Фестиваль "Стихия авторская"

25 апреля на сцене Мордовского национального драматического театра студия «Струна» представит вниманию слушателей фестиваль «Стихия авторская».

Когда25 апреля, среда, 18:30
ГдеМордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27)
Стоимость билетаВход свободный

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. По традиции вы услышите авторов-исполнителей самых разных музыкальных жанров.

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