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Ежегодный фестиваль "ВЗГЛЯД 2018"
25 марта состоится традиционный фестиваль в новом формате — «ВЗГЛЯД 2018». В этом году он объединяет два фестиваля — «Взгляд Вперед» и «Взгляд Назад».
|Когда
|25 марта, воскресенье, 16:00
|Где
|Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
|Стоимость билета
|от 300Р
|Справки по телефонам
|31-93-33; 31-95-55
Вас ожидает выступление 12 коллективов.
- «Муравьев Блюз Бэнд» (МББ);
- «Лексеич & Со»;
- «Атмосфера»;
- «В кругу друзей»;
- «СЭВ»;
- ВИА «РИТМ» (Ковылкино);
- «7.62»;
- «Nalien» (Казань);
- «Без Вариантов»;
- «Максюк» (Москва);
- «Emily Decides To Die»;
- «Teiler Weller».
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