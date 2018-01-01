25 марта состоится традиционный фестиваль в новом формате — «ВЗГЛЯД 2018». В этом году он объединяет два фестиваля — «Взгляд Вперед» и «Взгляд Назад».

Когда 25 марта, воскресенье, 16:00 Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Стоимость билета от 300 Р Справки по телефонам 31-93-33; 31-95-55

Вас ожидает выступление 12 коллективов.

«Муравьев Блюз Бэнд» (МББ); «Лексеич & Со»; «Атмосфера»; «В кругу друзей»; «СЭВ»; ВИА «РИТМ» (Ковылкино); «7.62»; «Nalien» (Казань); «Без Вариантов»; «Максюк» (Москва); «Emily Decides To Die»; «Teiler Weller».

Событие Вконтакте.