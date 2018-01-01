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Ежегодный фестиваль "ВЗГЛЯД 2018"
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Ежегодный фестиваль "ВЗГЛЯД 2018"

25 марта состоится традиционный фестиваль в новом формате — «ВЗГЛЯД 2018». В этом году он объединяет два фестиваля — «Взгляд Вперед» и «Взгляд Назад».

Когда25 марта, воскресенье, 16:00
ГдеНочной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29)
Стоимость билетаот 300Р
Справки по телефонам31-93-33; 31-95-55

Вас ожидает выступление 12 коллективов.

  1. «Муравьев Блюз Бэнд» (МББ);
  2. «Лексеич & Со»;
  3. «Атмосфера»;
  4. «В кругу друзей»;
  5. «СЭВ»;
  6. ВИА «РИТМ» (Ковылкино);
  7. «7.62»;
  8. «Nalien» (Казань);
  9. «Без Вариантов»;
  10. «Максюк» (Москва);
  11. «Emily Decides To Die»;
  12. «Teiler Weller».

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