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Евгений Зитев "Ненормальный"
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Евгений Зитев "Ненормальный"

28 февраля на сцене кафе «Розмарин» с сольным концертом выступит редактор и ведущий «Открытого микрофона» Саратова — Евгений Зитев.

Когда28 февраля, среда, 19:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билета100Р
Справки по телефону31-77-70

Евгений Зитев — участник Comedy Баттл сезона 2016, «Рассмеши комика» сезона 2017, финалист проекта StreamStandup 2017. В своей новой программе «Ненормальный» он расскажет о женщинах, истории и вообще обо всем понемногу.

Подробности в группе Вконтакте.

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