28 февраля на сцене кафе «Розмарин» с сольным концертом выступит редактор и ведущий «Открытого микрофона» Саратова — Евгений Зитев.

Когда 28 февраля, среда, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета 100 Р Справки по телефону 31-77-70

Евгений Зитев — участник Comedy Баттл сезона 2016, «Рассмеши комика» сезона 2017, финалист проекта StreamStandup 2017. В своей новой программе «Ненормальный» он расскажет о женщинах, истории и вообще обо всем понемногу.

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