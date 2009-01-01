16 декабря в арт-кафе «Маска» состоится выступление поэта, музыканта, актёра, лётчика, баскетболиста, жонглера смыслами, мастера аллитераций — Дмитрия Вагина.

Когда 16 декабря, пятница, 20:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 250 Р Справки по телефонам 33-31-85; 31-42-09

Дмитрий Вагин попадает под определение «широко известен в узких кругах». Прекрасный музыкант и сильный поэт, каждое выступление он превращает в удивительное представление, настоящий праздник музыки и общения.

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