События
Прошедшее
Нет 69
Дмитрий Вагин в "Маске"
16 декабря в арт-кафе «Маска» состоится выступление поэта, музыканта, актёра, лётчика, баскетболиста, жонглера смыслами, мастера аллитераций — Дмитрия Вагина.
|Когда
|16 декабря, пятница, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|250Р
|Справки по телефонам
|33-31-85; 31-42-09
Дмитрий Вагин попадает под определение «широко известен в узких кругах». Прекрасный музыкант и сильный поэт, каждое выступление он превращает в удивительное представление, настоящий праздник музыки и общения.
Оставить комментарий