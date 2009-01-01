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"Для счастья - смешать!"
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"Для счастья - смешать!"

Институт физики и химии приглашает гостей, преподавателей, студентов и всех, кому интересно творчество физиков и химиков, на Студенческую весну «Для счастья — смешать!», которая состоится 25 марта во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева.

Когда25 марта, суббота, 18:00
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Где купить билетСтуденческий совет института физики и химии МГУ им. Н.П. Огарёва (ауд. 200)

Подробности в группе Вконтакте.

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