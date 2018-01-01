В 2018 году группа «Ночные Снайперы» отмечает 25-ти летие масштабным, мировым туром, в рамках которого 23 марта порадует большим концертом своих поклонников в Саранске.

Когда 23 марта, пятница, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1260 — 3360 Р Справки по телефону 30-10-59

Группа «Ночные Снайперы» образовалась в 1993 году в городе Санкт-Петербурге, и стала играть рок. За 24 года существования группа записала более 10 номерных альбомов, а также множество хитов, концертных CD и DVD, проехала с концертами все регионы России, страны СНГ, страны Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канаду, Австралию, Японию и Китай.

«Ночные Снайперы» и их бессменный лидер Диана Арбенина — истинная легенда, вышедшая за границы традиционного понимания русского рока. Диана постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более двух сотен песен и продолжает творить волшебство. Для нового турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты, световое шоу и новую сценографию.