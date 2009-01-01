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Денис Михайлов (группа "Обе-Рек")
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Денис Михайлов (группа "Обе-Рек")

7 сентября в арт-кафе «Маска» состоится сольный акустический концерт одного из лучших рок-вокалистов страны, Дениса Михайлова, в честь юбилея группы «Обе-Рек».

Когда7 сентября, пятница, 20:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билетаот 400Р
Где купитьМагазин рок-атрибутики «Путь» (ул. Пролетарская, 108)
Кондитерская мастерская «Crazy Donuts» (ул. Льва Толстого, 23)

Вас ждет взрыв волшебства гитарной музыки и тексты для интеллектуалов, философия и любовь. Главные хиты коллектива и эксклюзивные треки с грядущего альбома, которые еще никто не слышал. Станьте свидетелем того, как рождается история и подарите себе сказочный вечер.

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