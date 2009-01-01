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День семьи, любви и верности
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День семьи, любви и верности

ТРЦ «Сити-Парк» совместно с дилерским центром Тойота в Саранске компании «АГАТ» приглашают всех на праздничный концерт посвященный Дню семьи, любви и верности.

Когда8 июля, суббота, 16:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

Вас ожидает выступление творческих коллективов Мордовии, розыгрыш призов, фотосъемка, профессиональные ведущие и еще много всего интересного.

Подробности в группе Вконтакте.

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