События
Прошедшее
Нет 88
День семьи, любви и верности
ТРЦ «Сити-Парк» совместно с дилерским центром Тойота в Саранске компании «АГАТ» приглашают всех на праздничный концерт посвященный Дню семьи, любви и верности.
|Когда
|8 июля, суббота, 16:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
Вас ожидает выступление творческих коллективов Мордовии, розыгрыш призов, фотосъемка, профессиональные ведущие и еще много всего интересного.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий