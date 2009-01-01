ТРЦ «Сити-Парк» совместно с дилерским центром Тойота в Саранске компании «АГАТ» приглашают всех на праздничный концерт посвященный Дню семьи, любви и верности.

Когда 8 июля, суббота, 16:00 Где ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

Вас ожидает выступление творческих коллективов Мордовии, розыгрыш призов, фотосъемка, профессиональные ведущие и еще много всего интересного.

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