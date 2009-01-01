В 2017 году группа «Руки Вверх!» отмечает 20-летие. 27 сентября Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену Ледового Дворца, чтобы в окружении любимой публики отпраздновать юбилей легендарного коллектива масштабным гала-концертом.

Когда 27 сентября, среда, 19:00 Где ГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40) Стоимость билета от 800 Р Где купить Касса Ледового Дворца

Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом. «Руки Вверх!» — уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире. Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды. Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых.

На концертах «Руки Вверх!» можно услышать легендарные песни, знакомые всей стране, ощутить потрясающий восторг, ностальгию, радость при прослушивании вечных и любимых хитов. Концерты «Руки вверх!» — это волшебная возможность окунуться в детство, испытать яркие эмоции и устроить настоящий праздник себе и своим близким.

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