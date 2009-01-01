19 мая в арт-кафе «Маска» состоится благотворительный концерт в поддержку волонтерского движения «Помощь бездомным животным».

Когда 19 мая, пятница, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 150 Р Справки по телефону 33-31-85

В программе концерта:

- поэтическое чтение;

- игра на музыкальных инструментах;

- выступление сольных исполнителей эстрадных песен;

- группа «7room»;

- рок-группа «Возрождение».

Все вырученные с билетов деньги будут направлены на содержание и лечение тех, кому нужна наша помощь, поддержка и забота.

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