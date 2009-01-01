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Благотворительный концерт - "Доброта в Саранске"
19 мая в арт-кафе «Маска» состоится благотворительный концерт в поддержку волонтерского движения «Помощь бездомным животным».
|Когда
|19 мая, пятница, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|150Р
|Справки по телефону
|33-31-85
В программе концерта:
- - поэтическое чтение;
- - игра на музыкальных инструментах;
- - выступление сольных исполнителей эстрадных песен;
- - группа «7room»;
- - рок-группа «Возрождение».
Все вырученные с билетов деньги будут направлены на содержание и лечение тех, кому нужна наша помощь, поддержка и забота.
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