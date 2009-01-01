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Благотворительный концерт - "Доброта в Саранске"
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Благотворительный концерт - "Доброта в Саранске"

19 мая в арт-кафе «Маска» состоится благотворительный концерт в поддержку волонтерского движения «Помощь бездомным животным».

Когда19 мая, пятница, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета150Р
Справки по телефону33-31-85

В программе концерта:

  • - поэтическое чтение;
  • - игра на музыкальных инструментах;
  • - выступление сольных исполнителей эстрадных песен;
  • - группа «7room»;
  • - рок-группа «Возрождение».

Все вырученные с билетов деньги будут направлены на содержание и лечение тех, кому нужна наша помощь, поддержка и забота.

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