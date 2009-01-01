25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.

Когда 25 февраля, суббота, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета от 1500 Р Справки по телефону 30-10-59

Музыканты исполнят все свои главные хиты: «Полковнику никто не пишет», «Вечная призрачная встречная», «Серебро», «Дурочка», «Последний герой», «Мой рок-н-ролл» и другие, отлично знакомые поклонникам песни в особой акустической аранжировке. Кроме того, со сцены прозвучат и новые, но уже любимые слушателями треки с альбома #16 плюс.

Границ между артистами и публикой нет — концерт похож на встречу старых друзей, во время которой забываются все проблемы и неприятные переживания, а говорить и спрашивать можно, о чем угодно.

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