15 июня в театр-студии «МХАТик» состоится приятный вечер в тёплой компании с лучшим пост-бардом из Саранска, юным и красивым Глебом Ворошиловым и его проникновенными песнями.

Когда 15 июня, пятница, 19:00 Где Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65) Стоимость билета 300 Р

Он стоит на вершине горы из земли, оставшейся от котлована, который превратился в новенькую панельную многоэтажку, с цветком алого мака на фоне черных оконных проемов, как тот, кто только что попал на землю и начал ждать какого-то ответа, принятия. Но холод экзистенциальной пустоты вселенной лишь смотрит на него из этих пустых оконных глазниц. Он маленький принц этой условной пост-реальности. И она его тоже сожрет, поглотит в свои черные квадраты окон, если он не исполнит своего предназначения.

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