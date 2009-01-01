События

Предстоящее
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Нет 145

Анжелика Варум и Леонид Агутин

4 апреля на сцене РДК выступит самая романтичная и элегантная пара российской эстрады — Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Когда4 апреля, вторник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1200 — 3500Р
Справки по телефону30-10-59

Вас ждёт выступление одного из самых известных музыкантов России и уважаемого наставника шоу «Голос» Леонида Агутина, а также его жены и музы Анжелики Варум, чей самобытный вокал узнаваем с первых нот любым отечественным слушателем.

Гости концерта смогут насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет успешной карьеры артистов. «Все в твоих руках», «Кто тебе сказал?», «Королева» и многие другие шлягеры прозвучат со сцены в этот вечер. Утонченность и стиль. Гармония в отношениях, которая слышна в каждой ноте.

Ближайшие события

"Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза" "Пора наш общий дом согреть любовью"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩