События
Предстоящее
Нет 17
Акустический концерт Сергея Лысенко
13 апреля в арт-кафе «Маска» состоится акустический концерт Сергея Лысенко — музыканта, автора-исполнителя из Самары, одного из лучших исполнителей песен В. Высоцкого, лауреата первой степени фестиваля песен Высоцкого «Волга песни слышала».
|Когда
|13 апреля, пятница, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефонам
|31-42-09; 33-31-85
Сергей Лысенко — уникальный артист, голос которого заставляет мурашки ползать по коже у слушателей. Нервы, накал и свою душу вкладывает Сергей в каждую исполненную песню, поэтому сильные эмоции обеспечены всем в этот вечер.
Вас ждут:
- - песни гениального поэта и актера — Владимира Высоцкого;
- - произведения на стихи великих поэтов — Р. Рождественского, С. Есенина, Л. Филатова;
- - оригинальные авторские песни в акустическом звучании;
- - глубокие по смыслу баллады;
- зажигательный рок-н-ролл и многое другое.
Оставить комментарий