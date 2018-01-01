13 апреля в арт-кафе «Маска» состоится акустический концерт Сергея Лысенко — музыканта, автора-исполнителя из Самары, одного из лучших исполнителей песен В. Высоцкого, лауреата первой степени фестиваля песен Высоцкого «Волга песни слышала».

Когда 13 апреля, пятница, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 300 Р Справки по телефонам 31-42-09; 33-31-85

Сергей Лысенко — уникальный артист, голос которого заставляет мурашки ползать по коже у слушателей. Нервы, накал и свою душу вкладывает Сергей в каждую исполненную песню, поэтому сильные эмоции обеспечены всем в этот вечер.

Вас ждут:

- песни гениального поэта и актера — Владимира Высоцкого;

- произведения на стихи великих поэтов — Р. Рождественского, С. Есенина, Л. Филатова;

- оригинальные авторские песни в акустическом звучании;

- глубокие по смыслу баллады;

зажигательный рок-н-ролл и многое другое.

Событие Вконтакте.