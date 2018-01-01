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Акустический концерт Сергея Лысенко
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Акустический концерт Сергея Лысенко

13 апреля в арт-кафе «Маска» состоится акустический концерт Сергея Лысенко — музыканта, автора-исполнителя из Самары, одного из лучших исполнителей песен В. Высоцкого, лауреата первой степени фестиваля песен Высоцкого «Волга песни слышала».

Когда13 апреля, пятница, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета300Р
Справки по телефонам31-42-09; 33-31-85

Сергей Лысенко — уникальный артист, голос которого заставляет мурашки ползать по коже у слушателей. Нервы, накал и свою душу вкладывает Сергей в каждую исполненную песню, поэтому сильные эмоции обеспечены всем в этот вечер.

Вас ждут:

  • - песни гениального поэта и актера — Владимира Высоцкого;
  • - произведения на стихи великих поэтов — Р. Рождественского, С. Есенина, Л. Филатова;
  • - оригинальные авторские песни в акустическом звучании;
  • - глубокие по смыслу баллады;
  • зажигательный рок-н-ролл и многое другое.

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