13 мая Дима Сокол приглашает в кафе «Розмарин» на необычный вечер стихов и песен — творчество в его первозданном виде.

Когда 13 мая, суббота, 18:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета 300 — 500 Р Справки по телефону 31-77-70

Вы слышали о том, что в душе каждого бунтаря живет романтик и мечтатель? Что от любви до ненависти один шаг? Лидер одной из самых жестких и социальных панк-рок групп современности предлагает вам совершить этот шаг. Увидеть своими глазами обратную сторону медали, то, что скрывается за жесткими металлическими рифами, надрывным вокалом и агрессивной социальной лирикой. Да, иногда рыцари приоткрывают железные латы, скрывающие пламенное и чистое сердце, для того, чтобы снова их захлопнуть.

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