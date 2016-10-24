Афиша Саранска — СаранскТудэй
"Живые тропические бабочки и хищные растения"
С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.
|Когда
|23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|24-67-94
Турнир по "FIFA-17"
22 января все, желающие сразиться за звание топ-фифера, могут принять участие в долгожданном турнире по «FIFA-17», который пройдет в киберспортивном клубе «АРЕНА 13».
|Когда
|22 января, воскресенье, 10:00
|Где
|Киберспортивный клуб «АРЕНА 13» (ул. Гагарина 98/1)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефону
|8 (999) 778-20-66
"Dance & Voices vol. 2"
Танцевальная школа Вячеслава Тужилкина «School Dance TV» и вокальная студия Сергея Муравьева «Струна» объявляют о втором сезоне уникального совместного шоу-конкурса «Dance & Voices».
|Когда
|24 января, вторник, 18:00
|Где
|РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
|Стоимость билета
|Вход бесплатный
"Волшебник изумрудного города"
5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».
|Когда
|5 февраля, воскресенье, 12:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Ермен Анти ("Адаптация")
9 февраля лидер легендарной группы «Адаптация» — Ермен Анти выступит в арт-кафе «Маска». Это будет электроакустический концерт, посвященный 25-летию группы.
|Когда
|9 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300 — 350Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Сольный концерт группы "СЛОТ"
12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.
|Когда
|12 февраля, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 800Р
|Справки по телефону
|8 (987) 698-94-45
Концерт Валерии
16 февраля на сцене РДК выступит известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны». Как и её предыдущие композиции, песни из этого альбома будут, наверное, о самом главном на земле — о любви.
|Когда
|16 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
БИ-2. "Квартирник (акустика)"
25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.
|Когда
|25 февраля, суббота, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|от 1500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Юбилейный концерт группы "Пикник"
28 февраля на сцене РДК состоится юбилейный концерт легендарной группы «Пикник». Музыканты группы предложат зрителю отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.
|Когда
|28 февраля, вторник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Мастер-класс по живописи
15 января «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по живописи акрилом. Ни каких ограничений — каждый желающий в любом возрасте может научиться рисовать.
|Когда
|15 января, воскресенье, 14:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|490Р
Последние комментарии
Насколько я понял, Саранск- это начало вашего МИРОВОГО турне, о котором читал на вашем сайте год назад?!!!
К сожалению очень не вкусные блины,просто резиновые.А вот в горшочках вкусно.
Попробуйте уточнить по телефону 30-10-59.