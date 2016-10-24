Афиша Саранска — СаранскТудэй

16 февраля на сцене РДК выступит известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны». Как и её предыдущие композиции, песни из этого альбома будут, наверное, о самом главном на земле — о любви.

Когда 16 февраля, четверг, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1000 — 2500 Р Справки по телефону 30-10-59