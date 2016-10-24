Афиша Саранска — СаранскТудэй

Сегодня "Живые тропические бабочки и хищные растения"
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"Живые тропические бабочки и хищные растения"

С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.

Когда23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону24-67-94
Предстоящее "Старый Новый год"
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"Старый Новый год"

Вот уже много лет артисты Мордовской государственной филармонии по старой и доброй традиции встречаются с любимыми зрителями 13 января, чтобы в хорошей компании с песнями, танцами и шутками встретить Старый Новый год.

Когда13 января, пятница, 18:30
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета150 — 500Р
Справки по телефону47-82-53
Предстоящее "Волшебник изумрудного города"
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"Волшебник изумрудного города"

5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Когда5 февраля, воскресенье, 12:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Сольный концерт группы "СЛОТ"
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Сольный концерт группы "СЛОТ"

12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.

Когда12 февраля, воскресенье, 19:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билетаот 800Р
Где купить8 (987) 698-94-45
Предстоящее БИ-2. "Квартирник (акустика)"
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БИ-2. "Квартирник (акустика)"

25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.

Когда25 февраля, суббота, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билетаот 1500Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Юбилейный концерт группы "Пикник"
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Юбилейный концерт группы "Пикник"

28 февраля на сцене РДК состоится юбилейный концерт легендарной группы «Пикник». Музыканты группы предложат зрителю отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.

Когда28 февраля, вторник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1000 — 2500Р
Справки по телефону30-10-59
Прошедшее "Рождественский джаз"
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"Рождественский джаз"

5 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится концерт джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск».

Когда5 января, четверг, 18:00
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефонам23-21-16; 47-82-53
Прошедшее Балет в 2-х действиях "Щелкунчик"
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Балет в 2-х действиях "Щелкунчик"

В первые дни января юные театралы смогут посмотреть завораживающе красивый балет П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Алексея Батракова.

Когда5 — 6 января; 14:00
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Справки по телефонам23-21-16
23-43-08
47-25-93
Прошедшее Детский лагерь творчества и развития "Перемена"
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Детский лагерь творчества и развития "Перемена"

Со 2 по 8 января на базе санатория «Надежда» пройдет зимняя смена детского лагеря творчества и развития «Перемена».

Когда2 — 8 января
ГдеСанаторий «Надежда» (Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Сузгарье)
Стоимость билета15 900Р (возможна рассрочка)
Прошедшее "Новогодняя ночь"
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"Новогодняя ночь"

Не за горами Новый год, и «Fox Dj cafe» совместно с «The Bar Fox Terrasse» приглашает устроить по этому поводу незабываемый праздник.

Когда31 декабря, воскресенье, 22:00
ГдеFox Dj cafe (ул. Б.Хмельницкого, 28)
The Bar Fox Terrasse (ул. Б.Хмельницкого, 28)
Справки по телефону37-37-70