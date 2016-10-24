Афиша Саранска — СаранскТудэй

Сегодня "Живые тропические бабочки и хищные растения"
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"Живые тропические бабочки и хищные растения"

С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.

Когда23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону24-67-94
Предстоящее Турнир по "FIFA-17"
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Турнир по "FIFA-17"

22 января все, желающие сразиться за звание топ-фифера, могут принять участие в долгожданном турнире по «FIFA-17», который пройдет в киберспортивном клубе «АРЕНА 13».

Когда22 января, воскресенье, 10:00
ГдеКиберспортивный клуб «АРЕНА 13» (ул. Гагарина 98/1)
Стоимость билета300Р
Справки по телефону8 (999) 778-20-66
Предстоящее "Dance & Voices vol. 2"
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"Dance & Voices vol. 2"

Танцевальная школа Вячеслава Тужилкина «School Dance TV» и вокальная студия Сергея Муравьева «Струна» объявляют о втором сезоне уникального совместного шоу-конкурса «Dance & Voices».

Когда24 января, вторник, 18:00
ГдеРК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
Стоимость билетаВход бесплатный
Предстоящее "Волшебник изумрудного города"
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"Волшебник изумрудного города"

5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Когда5 февраля, воскресенье, 12:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Ермен Анти ("Адаптация")
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Ермен Анти ("Адаптация")

9 февраля лидер легендарной группы «Адаптация» — Ермен Анти выступит в арт-кафе «Маска». Это будет электроакустический концерт, посвященный 25-летию группы.

Когда9 февраля, четверг, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета300 — 350Р
Справки по телефону33-31-85
Предстоящее Сольный концерт группы "СЛОТ"
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Сольный концерт группы "СЛОТ"

12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.

Когда12 февраля, воскресенье, 19:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билетаот 800Р
Справки по телефону8 (987) 698-94-45
Предстоящее Концерт Валерии
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Концерт Валерии

16 февраля на сцене РДК выступит известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны». Как и её предыдущие композиции, песни из этого альбома будут, наверное, о самом главном на земле — о любви.

Когда16 февраля, четверг, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1000 — 2500Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее БИ-2. "Квартирник (акустика)"
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БИ-2. "Квартирник (акустика)"

25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.

Когда25 февраля, суббота, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билетаот 1500Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Юбилейный концерт группы "Пикник"
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Юбилейный концерт группы "Пикник"

28 февраля на сцене РДК состоится юбилейный концерт легендарной группы «Пикник». Музыканты группы предложат зрителю отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.

Когда28 февраля, вторник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1000 — 2500Р
Справки по телефону30-10-59
Прошедшее Мастер-класс по живописи
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Мастер-класс по живописи

15 января «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по живописи акрилом. Ни каких ограничений — каждый желающий в любом возрасте может научиться рисовать.

Когда15 января, воскресенье, 14:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета490Р