Афиша Саранска — СаранскТудэй

Сегодня "Драгоценная моя Россия" и "Жемчужное ожерелье земли"
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"Драгоценная моя Россия" и "Жемчужное ожерелье земли"

19 января в музее им. С.Д. Эрьзи открываются две персональные выставки известных московских художников: Валерия Ржевского — «Драгоценная моя Россия» (около 65 картин и графических листов) и Елены Ржевской — «Жемчужное ожерелье земли» (25 произведений живописи).

Когда19 января — 19 февраля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Справки по телефону47-80-94
Сегодня "Живые тропические бабочки и хищные растения"
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"Живые тропические бабочки и хищные растения"

С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.

Когда23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону24-67-94
Сегодня Спектакль "Поминальная молитва"
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Спектакль "Поминальная молитва"

4 февраля на сцене Государственного русского драматического театра состоится спектакль по мотивам пьесы Григория Горина «Поминальная молитва».

Когда4 февраля, суббота, 17:00
ГдеГосударственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60)
Стоимость билета200 — 500Р
Справки по телефону47-53-04
Предстоящее "Волшебник изумрудного города"
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"Волшебник изумрудного города"

5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Когда5 февраля, воскресенье, 12:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета200Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Спектакль "Горе от ума"
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Спектакль "Горе от ума"

5 февраля на сцене Государственного русского драматического театра состоится спектакль в четырех действиях по мотивам пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Когда5 февраля, воскресенье, 17:00
ГдеГосударственный русский драматический театр Республики Мордовия (ул. Советская, 60)
Стоимость билета200 — 500Р
Справки по телефону47-53-04
Предстоящее "И.К. Айвазовский - художник Главного Военно-морского штаба"
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"И.К. Айвазовский - художник Главного Военно-морского штаба"

7 февраля в виртуальном филиале Государственного Русского музея в музее им. С.Д. Эрьзи состоится онлайн-лекция «И.К. Айвазовский — художник Главного Военно-морского штаба», которая откроет лекционный цикл «Документальность и художественный вымысел в произведениях И.К. Айвазовского».

Когда7 февраля, вторник, 12:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Справки по телефонам47-80-94; 48-06-66
Предстоящее Стас Михайлов
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Стас Михайлов

7 февраля на сцене РДК выступит заслуженный артист РФ — Стас Михайлов с новой программой «Если завтра будет солнце». Приглашение на концерт Стаса Михайлова — возможность заглянуть в потаенные уголки русской души и окунуться в мир теплой жизненной энергии.

Когда7 февраля, вторник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета2500 — 3700Р
Справки по телефону30-10-59
Предстоящее Ермен Анти ("Адаптация")
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Ермен Анти ("Адаптация")

9 февраля лидер легендарной группы «Адаптация» — Ермен Анти выступит в арт-кафе «Маска». Это будет электроакустический концерт, посвященный 25-летию группы.

Когда9 февраля, четверг, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета300 — 350Р
Справки по телефону33-31-85
Предстоящее "Лис и Лапландия"
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"Лис и Лапландия"

11 февраля впервые в Саранске и в арт-кафе «Маска» выступит лучшая группа Нечерноземья России 2013 года, по версии журнала АудиоNext, номинанты на премию Awards 2014 — «Лис и Лапландия».

Когда11 февраля, суббота, 20:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета200 — 300Р
Справки по телефону33-31-85
Предстоящее Сольный концерт группы "СЛОТ"
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Сольный концерт группы "СЛОТ"

12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.

Когда12 февраля, воскресенье, 19:00
ГдеКафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
Стоимость билетаот 800Р
Справки по телефону8 (987) 698-94-45