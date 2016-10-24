Афиша Саранска — СаранскТудэй

19 января в музее им. С.Д. Эрьзи открываются две персональные выставки известных московских художников: Валерия Ржевского — «Драгоценная моя Россия» (около 65 картин и графических листов) и Елены Ржевской — «Жемчужное ожерелье земли» (25 произведений живописи).

Когда 19 января — 19 февраля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94