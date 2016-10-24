Афиша Саранска — СаранскТудэй
"Драгоценная моя Россия" и "Жемчужное ожерелье земли"
19 января в музее им. С.Д. Эрьзи открываются две персональные выставки известных московских художников: Валерия Ржевского — «Драгоценная моя Россия» (около 65 картин и графических листов) и Елены Ржевской — «Жемчужное ожерелье земли» (25 произведений живописи).
|Когда
|19 января — 19 февраля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
"Живые тропические бабочки и хищные растения"
С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.
|Когда
|23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|24-67-94
Турнир по "FIFA-17"
22 января все, желающие сразиться за звание топ-фифера, могут принять участие в долгожданном турнире по «FIFA-17», который пройдет в киберспортивном клубе «АРЕНА 13».
|Когда
|22 января, воскресенье, 10:00
|Где
|Киберспортивный клуб «АРЕНА 13» (ул. Гагарина 98/1)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефону
|8 (999) 778-20-66
"Dance & Voices vol. 2"
Танцевальная школа Вячеслава Тужилкина «School Dance TV» и вокальная студия Сергея Муравьева «Струна» объявляют о втором сезоне уникального совместного шоу-конкурса «Dance & Voices».
|Когда
|24 января, вторник, 18:00
|Где
|РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
|Стоимость билета
|Вход бесплатный
"Татьяна Поволжья - 2017"
25 января в арт-кафе «Маска» состоится продолжение заключительного этапа конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья-2017». Будет много Татьян, хорошей музыки и позитивных эмоций.
|Когда
|25 января, среда, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|100Р
по студенческому билету — бесплатно
|Справки по телефону
|33-31-85
Открытые республиканские соревнования по беговелам
28 января в легкоатлетическом манеже СК «Мордовия» пройдут открытые республиканские соревнования по беговелам среди детей 2,5 — 5 лет.
|Когда
|28 января, суббота, 11:00
|Где
|СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|8 (927) 640-67-68
"Волшебник изумрудного города"
5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».
|Когда
|5 февраля, воскресенье, 12:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Ермен Анти ("Адаптация")
9 февраля лидер легендарной группы «Адаптация» — Ермен Анти выступит в арт-кафе «Маска». Это будет электроакустический концерт, посвященный 25-летию группы.
|Когда
|9 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300 — 350Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Сольный концерт группы "СЛОТ"
12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.
|Когда
|12 февраля, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 800Р
|Справки по телефону
|8 (987) 698-94-45
Концерт Валерии
16 февраля на сцене РДК выступит известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны». Как и её предыдущие композиции, песни из этого альбома будут, наверное, о самом главном на земле — о любви.
|Когда
|16 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Последние комментарии
Насколько я понял, Саранск- это начало вашего МИРОВОГО турне, о котором читал на вашем сайте год назад?!!!
К сожалению очень не вкусные блины,просто резиновые.А вот в горшочках вкусно.
Попробуйте уточнить по телефону 30-10-59.