Афиша Саранска — СаранскТудэй

25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.

Когда 25 февраля, суббота, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета от 1500 Р Справки по телефону 30-10-59