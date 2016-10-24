Афиша Саранска — СаранскТудэй

Вот уже много лет артисты Мордовской государственной филармонии по старой и доброй традиции встречаются с любимыми зрителями 13 января, чтобы в хорошей компании с песнями, танцами и шутками встретить Старый Новый год.

Когда 13 января, пятница, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 150 — 500 Р Справки по телефону 47-82-53