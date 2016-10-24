Афиша Саранска — СаранскТудэй
"Живые тропические бабочки и хищные растения"
С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.
|Когда
|23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|24-67-94
Мюзикл для детей "Золушка"
21 декабря в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева откроется марафон новогодних мероприятий для детей с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.
|Когда
|21 — 30 декабря; 11:00; 14:00
3 января, вторник, 11:00; 14:00; 17:00
4 января, среда, 11:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16
23-43-08
47-25-93
Детский лагерь творчества и развития "Перемена"
Со 2 по 8 января на базе санатория «Надежда» пройдет зимняя смена детского лагеря творчества и развития «Перемена».
|Когда
|2 — 8 января
|Где
|Санаторий «Надежда» (Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Сузгарье)
|Стоимость билета
|15 900Р (возможна рассрочка)
Балет в 2-х действиях "Щелкунчик"
В первые дни января юные театралы смогут посмотреть завораживающе красивый балет П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Алексея Батракова.
|Когда
|5 — 6 января; 14:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16
23-43-08
47-25-93
"Рождественский джаз"
5 января в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоится концерт джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск».
|Когда
|5 января, четверг, 18:00
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Справки по телефонам
|23-21-16; 47-82-53
"Волшебник изумрудного города"
5 февраля на сцене РДК юные зрители и их родители смогут увидеть музыкально-литературный спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».
|Когда
|5 февраля, воскресенье, 12:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Сольный концерт группы "СЛОТ"
12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.
|Когда
|12 февраля, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 800Р
|Где купить
|8 (987) 698-94-45
БИ-2. "Квартирник (акустика)"
25 февраля жителям и гостям Саранска предоставится уникальная возможность побывать на концерте-квартирнике группы «БИ-2». Как и положено на квартирниках, вас ждет не только музыка, но и теплое дружеское общение с музыкантами.
|Когда
|25 февраля, суббота, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|от 1500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Юбилейный концерт группы "Пикник"
28 февраля на сцене РДК состоится юбилейный концерт легендарной группы «Пикник». Музыканты группы предложат зрителю отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.
|Когда
|28 февраля, вторник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
"Новогодняя ночь"
Не за горами Новый год, и «Fox Dj cafe» совместно с «The Bar Fox Terrasse» приглашает устроить по этому поводу незабываемый праздник.
|Когда
|31 декабря, воскресенье, 22:00
|Где
|Fox Dj cafe (ул. Б.Хмельницкого, 28)
The Bar Fox Terrasse (ул. Б.Хмельницкого, 28)
|Справки по телефону
|37-37-70
Последние комментарии
Насколько я понял, Саранск- это начало вашего МИРОВОГО турне, о котором читал на вашем сайте год назад?!!!
К сожалению очень не вкусные блины,просто резиновые.А вот в горшочках вкусно.
Попробуйте уточнить по телефону 30-10-59.