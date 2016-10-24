Афиша Саранска — СаранскТудэй
"Драгоценная моя Россия" и "Жемчужное ожерелье земли"
19 января в музее им. С.Д. Эрьзи открываются две персональные выставки известных московских художников: Валерия Ржевского — «Драгоценная моя Россия» (около 65 картин и графических листов) и Елены Ржевской — «Жемчужное ожерелье земли» (25 произведений живописи).
|Когда
|19 января — 19 февраля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
"Живые тропические бабочки и хищные растения"
С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.
|Когда
|23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Стоимость билета
|200Р
|Справки по телефону
|24-67-94
"И.К. Айвазовский - художник Главного Военно-морского штаба"
7 февраля в виртуальном филиале Государственного Русского музея в музее им. С.Д. Эрьзи состоится онлайн-лекция «И.К. Айвазовский — художник Главного Военно-морского штаба», которая откроет лекционный цикл «Документальность и художественный вымысел в произведениях И.К. Айвазовского».
|Когда
|7 февраля, вторник, 12:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефонам
|47-80-94; 48-06-66
Стас Михайлов
7 февраля на сцене РДК выступит заслуженный артист РФ — Стас Михайлов с новой программой «Если завтра будет солнце». Приглашение на концерт Стаса Михайлова — возможность заглянуть в потаенные уголки русской души и окунуться в мир теплой жизненной энергии.
|Когда
|7 февраля, вторник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|2500 — 3700Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Ермен Анти ("Адаптация")
9 февраля лидер легендарной группы «Адаптация» — Ермен Анти выступит в арт-кафе «Маска». Это будет электроакустический концерт, посвященный 25-летию группы.
|Когда
|9 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300 — 350Р
|Справки по телефону
|33-31-85
"Лис и Лапландия"
11 февраля впервые в Саранске и в арт-кафе «Маска» выступит лучшая группа Нечерноземья России 2013 года, по версии журнала АудиоNext, номинанты на премию Awards 2014 — «Лис и Лапландия».
|Когда
|11 февраля, суббота, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|200 — 300Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Сольный концерт группы "СЛОТ"
12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.
|Когда
|12 февраля, воскресенье, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 800Р
|Справки по телефону
|8 (987) 698-94-45
"Труффальдино из Бергамо"
15 февраля на сцене театра им. И.М. Яушева музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит мюзикл в 2-х действиях А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».
|Когда
|15 февраля, среда, 18:30
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|500 — 1200Р
|Справки по телефону
|23-21-16
Концерт Валерии
16 февраля на сцене РДК выступит известная поп-певица Валерия с программой из нового альбома «Океаны». Как и её предыдущие композиции, песни из этого альбома будут, наверное, о самом главном на земле — о любви.
|Когда
|16 февраля, четверг, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Ирина Круг
19 февраля на сцене РДК исполнит свои новые и давно полюбившиеся песни многократная обладательница премии «Шансон года», популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром, вдова знаменитого российского шансонье — Ирина Круг.
|Когда
|19 февраля, воскресенье, 18:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2800Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Последние комментарии
Насколько я понял, Саранск- это начало вашего МИРОВОГО турне, о котором читал на вашем сайте год назад?!!!
К сожалению очень не вкусные блины,просто резиновые.А вот в горшочках вкусно.
Попробуйте уточнить по телефону 30-10-59.